انت الأن تتابع خبر مقتل 9 جنود إسرائيليين على يد المقاومة والاتصالات تنقطع بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء بمقتل 9 جنود آخرين، إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي قطاع غزة ونشر أسماءهم، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء طوفان الأقصى من جنود وضباط إلى 326 قتيلا.

وكان جيش الاحتلال اعترف قبل ذلك بمصرع جنديين في معارك غزة ونشر اسميهما.

من جانبه كان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام قد قال أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.

على صعيد آخر،أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، تزامنا مع تواصل العدوان الشامل على القطاع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

هذا وتستمر مجازر الاحتلال في قطاع غزة، حيث أشارت مصادر طبية أن عدد الشهداء ارتفع إلى 12 في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خان يونس بقطاع غزة.

واشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل شمالي القطاع.

كما أفادت الأنباء بمحاولة قوات الاحتلال التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.

من ناحية ثانية، ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية إلى اثنين، وقالت مصادر فلسطينية إن أحد الشهيدين هو الأسير المحرر وئام الحريري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجددا مدينة جنين وأطراف مخيمها، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.