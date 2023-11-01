انت الأن تتابع خبر بيان مهم من المقاومة الإسلامية في العراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان مقتضب، الأربعاء، استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقالت المقاومة إنها استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية بواسطة طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنها حققت أهدافها بشكل مباشر.

وتقع قاعدة التنف العسكرية على بعد 24 كيلومترا من الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بطائرتين مسيرتين، مؤكدة إصابة أهدافها بشكل مباشر.

وسبق أن استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق الاثنين الماضي أيضا قاعدة عين الأسد برشقة صاروخية، وقالت إن أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في العراق وسوريا التي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية.

كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وبدورها، أعلنت القسام تدمير آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها.

من ناحية ثانية، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك ضد حركة حماس في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.

وقال غالانت إن الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت وأسقطت صاروخ أرض جو أطلق من جنوب لبنان نحو طائرة حربية الليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في إطار اشتباكات متفرقة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.