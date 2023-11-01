انت الأن تتابع خبر أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية تغادر غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توسطت قطر في اتفاق بين مصر وحركة حماس و"إسرائيل" بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي الأربعاء، وفقا ما أفاد به مصدر لوكالة رويترز.



وسيسمح الاتفاق لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح المحتجزين في غزة أو الهدنة الإنسانية.

من ناحيته، قال مسؤول مصري إن مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة خرجت من غزة إلى مصر الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة "أ ف ب"

وبالتزامن وصلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب المصري من المعبر استعدادا لنقل جرحى فلسطينيين من ذوي الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية مساء الثلاثاء أنه سيتم فتح المعبر لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين.

وكشفت مصادر أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وأن الترتيبات تتم حاليا بالتنسيق بين مصر والمستشفيات في غزة لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين.

وأوضحت أن الاتصالات تتم حاليا لنقل الحالات الخطيرة لعلاجها في مصر، وأن الأمر متوقف حاليا أن تكون الطرق آمنة وممهدة لنقل هذه الحالات إلى معبر رفح.