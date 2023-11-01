انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائره .. والحوثيون يردون بمشاهد تزلزل الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في إيجاز صحفي، ان خسائرهم خلال القتال في غزة مؤلمة وسيفعلون ما بوسعهم لتأمين القوات.

وأكد هاغاري انه تم ابلاغ عائلات 326 من الجنود بمقتلهم.

وتابع: أولويتنا إعادة "المختطفين" في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم، وجميع أجهزة الاستخبارات تتعاون من أجل إعادة الأسرى.

وختم قائلا: أحبطنا خلال الليلة الماضية تهديدا صاروخيا قبل وصوله إلى إيلات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ الثلاثاء ارتفع إلى 12.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر في وقت سابق بمقتل 9 من جنوده خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة.

من ناحية ثانية، أعلن القسام ان مسيرة قسامية تسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة صحيونية راجلة في بيت حانون.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحوثيين: سنوزع مشاهد عمليات إطلاق دفعات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفنا بها عمق الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقادم أعظم.

هذا وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد اعلن أن سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية وصلت الثلاثاء الى منطقة البحر الأحمر بناء على تقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة، وذلك بعد إعلان تل أبيب عن إحباط هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى عبر البحر الأحمر، استهدف بعضها مدينة إيلات.

وكان الحوثي في اليمن قد أعلن في وقت سابق أنها أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعددا كبيرا من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة في الاراضي المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء أن "إسرائيل" تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات.