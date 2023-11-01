انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. القسام ترعب الاحتلال بمشاهد صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثت كتائب القسام صورا لقصف صاروخي استهدفت به مدنا ومستوطنات إسرائيلية، ردا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين "الفيديو في الأسفل".

وقالت الكتائب في وقت سابق إنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية.



وتم سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان وأسدود.

هذا وقال رئيس حكومة الطوارىء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" تخوض حربا صعبة حققت فيها ما وصفها بإنجازات مهمة، لكنه أقر بأن قواته تكبدت خسائر كبيرة خسائر مؤلمة.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 11 من جنوده في غزة خلال يومين.

من ناحية ثانية، أعلنت كتائب القسام مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا الثلاثاء، وأوضحت أن من بين القتلى 3 من حملة الجوازات الأجنبية.