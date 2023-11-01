انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مربعا سكنيا في الفالوجا بمخيم جباليا، أسفر عنه عشرات الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه المجزرة بعد أقل من 24 ساعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم جباليا أسفر عنه اكثر من 400 شهيد وجريح.

ومن ناحية ثانية، قال مدير المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت: قدمنا لمصر قائمة بمئات الجرحى المستحقين للعلاج في الخارج.

وأشار إلى ان الطاقة الاستهلاكية من الوقود في المستشفيات أصبحت في خطر شديد، وتمت الموافقة على خروج 80 مصابا وسيخرج منهم 70 لوفاة بعضهم وعلاج الآخر.

وقال ان مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل في غضون ساعات للنقص الحاد في الوقود.

من جانبه، قال مدير هيئة المعابر في غزة هشام عدوة إن مئات الجرحى وربما الآلاف بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، وأوضح أن 81 جريحا سيغادرون غزة من خلال معبر رفح إلى مصر.

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة تلقت كشفا من الجانب المصري بشأن من سيسمح لهم بمغادرة معبر رفح، وقال إن الكشف يضم أسماء أكثر من 500 أجنبي.

ووجه عدوة نداء إلى السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل مستمر لخروج الجرحى من القطاع.