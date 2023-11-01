انت الأن تتابع خبر القنوات التلفزيونية الإسرائيلية متوترة ومصدومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور أيمن الحنيطي:إن المجتمع الاسرائيلي يعيش حالة من الصدمة والذهول بعد إعلان مقتل (15) جنديا في قطاع غزة، مبيّنا أن القنوات التلفزيونية الاسرائيلية تبثّ الخبر وهي بحالة توتر شديد.

وأضاف الحنيطي أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال تستهدف تعويض الخسائر المادية والمعنوية التي يُمنى بها في المعارك التي تدور في غزة، وكذلك للتغطية على فشله في الانتصار، لذلك يلجأ لاستخدام القوة النارية والقتل.

وتوقع الحنيطي أن يرتكب الاحتلال مزيدا من المجازر خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أعداد القتلى من الجنود والخسائر على الأرض.

وبيّن الحنيطي أن الدعم غير المسبوق الذي حظي به الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة والصمت العربي المطبق، نتيجته ستكون عدم انصياع الاحتلال للقرارات الدولية.

وأشار الحنيطي إلى أن الضوء الأخضر الأمريكي للاحتلال ساهم في زيادة أعداد الشهداء والضحايا المدنيين نتيجة قصف الأحياء السكنية، مبيّنا أن العداء لاسرائيل ونسبة الكراهية ارتفعت بنسبة 600%.

وقد اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 جنديا في المعارك الضارية في غزة، بحسب القناة 12 العبرية.



وقال جيش الاحتلال: إن 10 جنود قتلوا إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة أمس، ونشر أسماءهم.



كما اعترف بإصابة 19 آخرين منهم 4 في حالة حرجة، في حصيلة غير نهائية لقتلاه ومصابيه أمس الثلاثاء.



وأقر جيش الاحتلال رسميا أمس بمقتل 2 من جنوده من وحدة النخبة وإصابة جنديين آخرين بإصابات خطيرة صباح اليوم في غزة.



ووصف وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك بغزة بالضربة القاسية والمؤلمة.



وتؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى من قوات الاحتلال أكبر بكثير، وأن هذا الاعتراف ما هو إلاّ البداية، مشيرة إلى تمكن المقاومين من الإجهاز على العديد من الجنود من النقطة صفر، فضلاً عن تدمير 23 آلية عسكرية على الأقل حتى الآن.



التطورات الميدانية



وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم، أن مجاهديها استهدفوا دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة “الياسين 105” واشتبكوا مع أفراد القوة، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب تحت غطاءٍ من قذائف الهاون.



وصباح اليوم، أكدت كتائب القسام تدمير آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها.



وأعلنت كتائب القسام أن مُسيرة قسامية أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون.



وأفاد مصدر ميداني، أن الاشتباكات مندلعة في أكثر من محور، وأن أبطال المقاومة وفي طليعتهم مجاهدي القسام، يخوضون ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال رغم كثافة القصف وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال.



كما وجهت كتائب القسام رشقة صاروخية تجاه أسدود المحتلة؛ ردًّا على المجازر ضد المدنيين.خطاب أبو عبيدة



وفي خطابه مساء أمس، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أنه مع بدء التوغل البري الصهيوني بدأت الكتائب بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة، وقال: “خضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة”.



وأضاف “أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات”، مؤكدًا أن المجاهدين تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.



وأكد أن كتائب القسام “تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات” مشيراً إلى استمرار سلاح المدفعية بالتصدي إضافة للصواريخ.



وأشار إلى أن “العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوماً من التمهيد الناري”، منبهًا إلى أن جيش الاحتلال توغل برياً بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة” وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.



من جانب آخر، أقر الناطق باسم جيش الاحتلال بإبلاغ عائلات 326 من الجنود بمقتلهم، والتحقق من أسر 240 حتى في يوم العبور أول أيام معركة طوفان الأقصى.



البلاغات العسكرية



مجدداً.. كتائب القسام تقصف “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105” وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون

فجر اليوم.. مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105”

جاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها

كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

كتائب القسام تقصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية

للمرة الثالثة.. كتائب القسام تقصف “غوش دان” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

كتائب القسام تقصف “غوش دان” برشقة صاروخية جديدة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون

كتائب القسام تقصف مغتصبة “نير اسحاق” برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف قاعدة “نيفاتيم” الجوية برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها

مجاهدو القسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة

كتائب القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب “إيرز” يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها

كتائب القسام تقصف موقع “مارس” العسكري بقذائف الهاون

كتائب القسام تقصف كيبوتس “نيريم” و”العين الثالثة” بقذائف الهاون

مجاهدو القسام يخوضون الآن اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة ويؤكدون استهداف آليتين بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر

فجر اليوم.. مجاهدو القسام يدمرون آلية صهيونية شرق “إيرز” بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”

مجاهدو القسام يفتحون النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105”

كتائب القسام تستهدف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون

كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”

مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة

وقال رئيس حكومة الطوارىء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض حربا صعبة حققت فيها ما وصفها بإنجازات مهمة.

لكن نتنياهو أقر أن قواته تكبدت خسائر كبيرة خسائر مؤلمة.