انت الأن تتابع خبر الحوثيون يستعرضون صواريخ لضرب إسرائيل .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت جماعة الحوثي في اليمن عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر لضرب أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين.وأعلن الحوثيون، إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، معتبرين هذه العملية هي الثالثة، مؤكدين استمرار هذه العمليات حتى يتوقف “العدوان الإسرائيلي”.

ولأول مرة تتبنى الجماعة، التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال وغرب اليمن منذ عام 2014، إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول؛ معلنة رسميا بذلك دخولها الحرب ضد إسرائيل، لا سيما وقد أكدت استمرار عملياتها حتى توقف العدوان.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، العميد يحيى سريع، إنه تم “إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة، وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.



العملية الثالثة



وذكر، في بيان بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، أن هذه العملية “هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين”، مؤكدًا استمرارهم “في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات والمسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وعن خلفية هذه العمليات، قال إنها تأتي “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا في غزة”، و”انتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني”.

ونوه بالحق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ونيل حقوقه المشروعة كاملة، وأرجع توسيع دائرة الصراع إلى “استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق أهالي غزة وكل فلسطين المحتلة”.





وعلى ذات الصعيد، هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، بشن هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية مؤخرا على إسرائيل.



وفي إيجازه الصحفي اليومي، أشار هغاري إلى الصواريخ التي أطلقها الحوثيون من اليمن، وقال: "نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك. مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج".



من جهة أخرى، اعتبر أن قائد حركة "حماس" في غزة "يحيى السنوار وجميع كبار مسؤولي حماس يحاولون خلق صورة لغزة مدمرة وسكان غزة القتلى بسبب خطأ إسرائيل والجيش الإسرائيلي. بينما هم من جلب الكارثة إلى غزة".

وكانت تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا للهجوم 27 مرة على الأقل في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر الماضي.

وقالت "فوكس نيوز" إنه بين هذه الهجمات، وقعت 16 في العراق و11 في سوريا، بعضها كان هجوما بطائرات مسيرة وأخرى بصواريخ هجومية.

وذكرت أن القوات الأمريكية نجحت في إحباط معظم هذه الهجمات، وفشل معظمها في الوصول إلى أهدافها.

وحسب المعلومات فقد تم اليوم الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة "رويترز" إن طائرتين مسيرتين استهدفتا منطقة التنف السورية تم تعطيلهما أو تدميرهما بواسطة نظام الدفاع الأساسي.

وتعهد كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالانتقام إذا تم استهداف القوات الأمريكية عمدا، لكنهم لم يحددوا الإجراءات التي سيتخذونها.

ونشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملات طائرات وقوات أخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​وأرسلت 300 جندي إضافي إلى المنطقة اليوم الأربعاء.