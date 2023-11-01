انت الأن تتابع خبر آخر التطورات الميدانية الصادرة عن كتائب القسام .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكّن مجاهدو القسام اليوم الاربعاء، من تدمير 4 آليات بقذائف "الياسين105" والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون، كما أكدوا إطلاق طائرة "زواري" انتحارية تجاه تجمع للآليات المتوغلة غرب مدينة النور في محور جنوب غزة.

واوضحت الكتائب، ان قوة من القسام نفذت عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي، كما انها قصفت مركز قيادة للعدو شمال غرب غزة بقذائف الهاون، وأطلقت طائرة "زواري" ورشقة صاروخية تجاه تجمع الجنود والآليات قرب بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقالت الكتائب:إن المقاتلين دكّوا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون، كما ان مقاتلي القسام وسرايا القدس قصفان تحشدات لقوات العدو غرب "إيرز" بقذائف الهاون.

كما أكد مقاتلو القسام، انهم اطلقوا طائرة "زواري" تجاه موقع "مارس" العسكري، وباغتوا قوة راجلة صهيونية غرب "إيرز" من خلف الخطوط وقتلوا 3 جنود من مسافة صفر.

وقصفت الكتائب "تل أبيب" بصواريخ رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



والتحم مجاهدو القسام وما زالوا مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط واشتبكوا معها بمختلف أنواع الأسلحة.



وقصفت الكتائب مستعمرة كيبوتس "نيريم" وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، وأطلقت رشقة صاروخية تجاه بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

كما قصفت القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون، وكذلك قصفت القوات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.



واستهدف المقاومون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105" واشتبكوا مع أفراد القوة، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب تحت غطاءٍ من قذائف الهاون.



وقد اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمقتل 13 جنديا جنديا في غزة.





وقال جيش الاحتلال: إن 10 جنود قتلوا إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة أمس، ونشر أسماءهم.



كما اعترف بإصابة 19 آخرين منهم 4 في حالة حرجة، في حصيلة غير نهائية لقتلاه ومصابيه أمس الثلاثاء.



وأقر جيش الاحتلال رسميا أمس بمقتل 2 من جنوده من وحدة النخبة وإصابة جنديين آخرين بإصابات خطيرة صباح اليوم في غزة.



ووصف وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك بغزة بالضربة القاسية والمؤلمة.



وتؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى من قوات الاحتلال أكبر بكثير، وأن هذا الاعتراف ما هو إلاّ البداية، مشيرة إلى تمكن المقاومين من الإجهاز على العديد من الجنود من النقطة صفر، فضلاً عن تدمير 23 آلية عسكرية على الأقل حتى الآن.