انت الأن تتابع خبر هنية:سنكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وسنصدم شعبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية :إن شعبنا ومجاهدينا لا يزالون يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار.

واضاف هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي "سيصدم العدو وشعبه".



وأكد أن حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين، مضيفا أنه نقف إجلالا وإكبارا لهذا الصمود الأسطوري لشعبنا رغم المجازر المتواصلة.



وصرح أن صمود شعبنا أفشل مخططات العدو لنكبة جديدة، مبينا أن كتائب القسام تتصدى للاحتلال بكل بسالة وشجاعة تستحقان كل تقدير.



وأضاف "أقول للأعداء إنكم هزمتم يوم 7 أكتوبر وفي توغلكم البري المتعثر"، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت الأطراف الدولية مرارا من استمرار نتنياهو في اقتحام الأقصى وممارسات حكومته لن تمر مرور الكرام.



وحذر من أن نتنياهو مستعد لحرق الأخضر واليابس لحماية نفسه، منوه إلى أن حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.



وذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها، موكدا أن الاحتلال سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدينا.



وطالب داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان.



ولفت إلى أنه لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة.



وحيا كل جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا على مواقفها المتقدمة ونضالها المشروع.



وأكد على ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.



واختتم أنه "أخبرنا الوسطاء بضرورة توقف هذه المجزرة الإسرائيلية".