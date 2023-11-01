انت الأن تتابع خبر سيناتور أمريكي:لا سقف لإسرائيل لقتل الفلسطينيين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام: إن واشنطن لا ترى أن أمام إسرائيل سقفا لأعداد الضحايا المدنيين يمكن أن تقف عنده في قصفها لقطاع غزة.وأضاف غراهام في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول إن كان هناك حد أقصى لعدد ضحايا القصف تتوقف عنده إسرائيل، ولو حتى للهدنة: "لا. بالطبع لا.. هذا الأمر والسؤال شبيه لو أننا سُئلنا بعد الحرب العالمية الثانية: هل هناك حدود بينما كانت اليابان وألمانيا تغزوان العالم؟ هل يجب على إسرائيل أن تأخذ فترة راحة من القتال ضد الذين يحاولون إبادة اليهود؟ الجواب هو لا، لا حدّ لذلك".



وفي وقت سابق، شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة "حماس".



ودعا نتنياهو "الدول المتحضرة" إلى دعم إسرائيل، مشددا على أنه في حال "انتصرت حماس ومحور الشر الإيراني، فإن تلك الدول المتحضرة ستكون هدف الإرهابيين التالي".