انت الأن تتابع خبر اشتباه باختراق طائرات شراعية لمنطقة زيكيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هناك اشتباها بوقوع اختراق بطائرات شراعية في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، ولم يتم نشر أي تفاصيل اخرى.

من ناحية ثانية، عرضت كتائب القسام الأربعاء، مشاهد من التحام مجاهديها بالآليات شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغيير خطط الغزو البري لغزة بشكل جذري.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الاسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

وقالت المصادر أن أنه تم "وضع خطط جديدة من أجل ضرب حماس، ويشارك في الخطط الجديدة كبار قادة الجيش.



وقالت معاريف أنه في اليوم السادس للهجوم البري، فإن الخطط السابقة لم تعد موجودة وتم وضع خطط جديدة.



ويقول الجيش الإسرائيلي، بحسب معاريف، إن الوضع في غزة "يجب أن يتغير بشكل جذري.. وهو أمر لا يمكن القيام به إلا من خلال المناورات البرية".

واعترف جيش الاحتلال وقادة "إسرائيل" الاربعاء أنه يدفع ثمنا باهظا في هجومه على غزة.





