انت الأن تتابع خبر فيديو .. استهداف القسام لقوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت كتائب القسام مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون.

كما أعلنت القسام، إنها دمرت دبابة صهيونية متوغلة في محور جنوب غزة بقذيفة الياسين 105.

من ناحية ثانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك اشتباها بوقوع اختراق بطائرات شراعية في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة.

هذا وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، ان "استهداف قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع لحماس مهمة وستؤثر على سير المعركة".

واشار إلى ان العملية البرية تتقدم وفق المخطط، وتمت المصادقة على قرارات إضافية لمواصلة الحرب.

وقال: نستخلص العبر من مقتل 11 جنديا في استهداف ناقلة الجند المدرعة، وأبلغنا عائلات 331 من قتلى الجيش، وأبلغنا عائلات 240 مخطوفا في قطاع غزة.

وتابع قوله، نواصل التحقيق في استهداف المدرعة وهو حادث صعب ولا يشبه شيئا مما حدث بالماضي.

وختم: كل من يخرج ويدخل من رفح نقوم بفحصه ونقوم بذلك بالتعاون الكبير مع مصر.