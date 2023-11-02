انت الأن تتابع خبر 8805 شهداء في غزة ومجازر الاحتلال تتواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8805 شهداء، بينهم 3650 طفلا و2252 سيدة، فيما أصيب 22240 فلسطينيا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في بيان، إن نسبة الأطفال الشهداء في غزة بلغت 41.5% من إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين، فيما بلغت النسبة بين السيدات 25.6%.

وتحدث القدرة عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 950 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في القطاع المحاصر.

ووصل عدد الشهداء بين الطواقم الطبية في غزة إلى 132، فيما تضررت 58 مؤسسة صحية بفعل الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى ثروت الحلو عقب تحويل خدمات الولادة إليه من مستشفى الشفاء.

وطالبت الوزارة جميع الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الإسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمداني.