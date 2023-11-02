انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة وردّ حازم من الحوثيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، انه تم إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف في الكيان الصهيوني.

وأكد مستمرون بعملياتنا نصرة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة.

على جانب آخر، أظهر مقطع فيديو متداول لصواريخ المقاومة الفلسطينية وهي تخدع القبة الحديدية لجيش الاحتلال الصهيوني، حيث ترسل المقاومة صواريخ ضوئية فارغة هدفها تفريغ مخزون القبة الحديدية.

يذكر ان صاروخ المقاومة تكلفته 100 دولار مقابل صاروخ تكلفته 10 الآف دولار وفقا لمحللين.

هذا وتستمر مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل غزة، ويجدد غاراته في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة.

من ناحيته، قال المدير الإقليمي للصحة العالمية، أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة، ومناشداتنا في ما يتعلق بالمساعدات الطبية تجد آذانا صماء.

هذا وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، ان سلاح الجو قصف بنى عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لحزب الله اللبناني، وتم قصف منصات أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة يفتاح في القطاع الشرقي للحدود، وقصف "خلية" في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع.