انت الأن تتابع خبر مقتل ضابط إسرائيلي .. المقاومة الفلسطينية تواصل انتصاراتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل العدوان الصهيوني على غزة يومه الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للبيوت الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس وقتل المدنيين في قطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع، والدبابات والآليات العسكرية المختلفة وبدّد أسطورة ناقلة النمر التي دمرها رجال المقاومة بأسلحة بسيطة.



وأعلن اليوم الخميس جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة، لم تعلن عن اسمه.



ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، فجر اليوم الخميس، عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".



ولاحقا، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105".



وأعلنت كتائب القسام كذلك، أنها استهدفت عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الخميس، آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

كما أعلنت قصف دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".

أسطورة ناقلة جند "النمر" تتبدد في غزة

وتحطمت أسطورة ناقلة الجند الأكثر تطورًا على مستوى العالم "النمر" في الأيام الأولى للهجوم البري على قطاع غزة، وذلك بعد استهداف إحداها بصاروخ موجه أطلقه مقاتلون من كتائب القسام؛ ما تسبب بمقتل 10 جنود داخلها.

وقال المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية "شاي ليفي"، إن الاستهداف جرى على الرغم من تمتع الناقلة بطوق حماية يشمل منظومة "معطف الريح" المضادة للصواريخ الموجهة، كما تم تزويدها برشاش من عيار 40 ملم ونظام تحكم وسيطرة عبر 3 شاشات و8 كاميرات.

ويأتي الاستهداف بعد عزوف الجيش عن استخدام ناقلات الجند القديمة من طراز M-113 والتي تعرضت لدمار كبير في حرب العام 2014 وقتل في إحداها 7 جنود وأُسر آخر وهو الجندي "أورون شاؤول" بداية المعركة البرية في تلك الحرب.

فيما روّج الاحتلال منذ سنوات لناقلة الجند الجديدة "النمر" التي اعتبرها امتدادًا لدبابات "ميركافا" المتطورة.

وعلى الرغم من ذلك، قال المحلل العسكري إنه: "إلى جانب الألم فمن الخطأ الإقرار بفشل ناقلة النمر".

وأضاف "هذه ناقلة تم تطويرهاً جداً وتتمتع بقدرات عالية من حيث التصفيح والقوة النارية، ولكن وكما هو الحال في جميع الوسائل القتالية فهناك نقاط ضعف ولا يمكنها من توفير الحماية بنسبة 100%".