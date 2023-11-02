انت الأن تتابع خبر بايدن:نريد هدنة وليس وقفا دائما لإطلاق النار في غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن على إسرائيل وحركة حماس "وقف" القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.



وفي أثناء حفل لجمع التبرعات السياسية في مدينة مينيابوليس، قاطع أحد المتظاهرين بايدن وهي امرأة قدمت نفسها كحاخام: "أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن"، ليرد الرئيس الأمريكي، قائلا: "هناك حاجة إلى توقف مؤقت (هدنة إنسانية) وأعني التوقف المؤقت هو يعني إعطاء الوقت لإخراج المحتجزين (الرهائن)".