انت الأن تتابع خبر إعلام عبري:خطة لقصف مستشفيات غزة حملها وفد إسرائيلي زار مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة، والسماح بنقل الجرحى والمصابين في قطاع غزة إلى مستشفياتها وعمل مستشفيات ميدانية خارج معبر رفح، وكذلك بحث تهجير سكان قطاع غزة إلى منطقة تتفق عليها مصر وإسرائيل.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن من شأن هذه الخطوة السماح بإفراغ المستشفيات في في قطاع غزة وتدميرها من قبل الجيش الاسرائيلي، كما أنها تمهّد ضمنيا لتهجير السكان من القطاع.



وقالت القناة إن "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء غسان عليان، زار مصر في الأيام الأخيرة برفقة مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية، من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة".



وأضافت القناة أن "الزيارة تمت هذا الأسبوع، حيث أوضحت مصر أنها لا تنوي قبول اللاجئين على أراضيها، فيما يحاول المسؤولون في إسرائيل التحقق مما إذا كانت مصر ستتمكن من السماح بذلك، بخلاف إنشاء مستشفى ميداني".



ولفتت القناة إلى أنه "تتم حاليا دراسة إمكانية نقل مرضى من غزة إلى أوروبا بالقطار الجوي من قطاع غزة"، ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح لنا بالتصرف بطريقة أفضل وأكثر استهدافا".



وخرج أمس الأربعاء، 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.