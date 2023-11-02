انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال الصهيوني في مرمى كتائب القسام .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، فيديو تبين فيه دك آليات العدو المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة #طوفان_الأقصى.وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105"، وقصف مستعمرة كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون، وتدمر آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين105" وعبوة العمل الفدائي.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105".



وأعلنت كتائب القسام كذلك، أنها استهدفت عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الخميس، آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

كما أعلنت قصف دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".

أسطورة ناقلة جند "النمر" تتبدد في غزة

وتحطمت أسطورة ناقلة الجند الأكثر تطورًا على مستوى العالم "النمر" في الأيام الأولى للهجوم البري على قطاع غزة، وذلك بعد استهداف إحداها بصاروخ موجه أطلقه مقاتلون من كتائب القسام؛ ما تسبب بمقتل 10 جنود داخلها.

وقال المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية "شاي ليفي"، إن الاستهداف جرى على الرغم من تمتع الناقلة بطوق حماية يشمل منظومة "معطف الريح" المضادة للصواريخ الموجهة، كما تم تزويدها برشاش من عيار 40 ملم ونظام تحكم وسيطرة عبر 3 شاشات و8 كاميرات.

ويأتي الاستهداف بعد عزوف الجيش عن استخدام ناقلات الجند القديمة من طراز M-113 والتي تعرضت لدمار كبير في حرب العام 2014 وقتل في إحداها 7 جنود وأُسر آخر وهو الجندي "أورون شاؤول" بداية المعركة البرية في تلك الحرب.

فيما روّج الاحتلال منذ سنوات لناقلة الجند الجديدة "النمر" التي اعتبرها امتدادًا لدبابات "ميركافا" المتطورة.

وعلى الرغم من ذلك، قال المحلل العسكري إنه: "إلى جانب الألم فمن الخطأ الإقرار بفشل ناقلة النمر".

وأضاف "هذه ناقلة تم تطويرهاً جداً وتتمتع بقدرات عالية من حيث التصفيح والقوة النارية، ولكن وكما هو الحال في جميع الوسائل القتالية فهناك نقاط ضعف ولا يمكنها من توفير الحماية بنسبة 100%".