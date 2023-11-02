9061 شهيدا بغزة و132 بالضفة و332 قتيلا من جيش الاحتلال

انت الأن تتابع خبر شهيدا بغزة و132 بالضفة و332 قتيلا من جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 شهيدا.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن من بين الشهداء 3760 طفلا، و2326 سيدة، فيما سجلت الوزارة 32 ألف إصابة جراء العدوان المستمر للاحتلال على القطاع.

وأضاف أن جيش الاحتلال ارتكب 15 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدا.

وحذر القدرة، من كارثة وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء في المستشفى الإندونيسي.

وناشد كل الأطراف لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي أن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.



والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي:



المستشفى التركي

مستشفى بيت حانون

مستشفى الوفاء

مستشفى الخدمة العامة

مستشفى أصدقاء المريض

مستشفى الكرامة

مستشفى حيفا

مستشفى الدولي للعيون

مستشفى مسلم التخصصي

مستشفى الدرة

مستشفى حمد

مستشفى دار السلام

مستشفى اليمن السعيد

مستشفى سان جون

مستشفى الحياة

مستشفى يافا



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 132 شهيدا.



وقالت الوزارة، إن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية ارتفعت منذ بداية العام الحالي إلى 340 شهيدا، بينهم 132 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



كما أعلنت هيئة الأسرى من جانبها، ارتفاع عدد الأسرى المعتقلين في الضفة إلى 1900 شخص منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



ومن جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ارتفاع عدد أسرى الاحتلال في قطاع غزة إلى 242 أسيرا.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع إلى 332 قتيلا.



وأشار إلى أن الجيش يخوض معارك وصفها بالضارية في قطاع غزة



وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، في أعقاب إعلانه ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 17 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء.