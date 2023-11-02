انت الأن تتابع خبر غزة:مقتل قائد كتيبة إسرائيلي وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

وأعلنت هيئة البثّ الاسرائيلية مقتل ضابط برتبة مقدم واصابة (3) آخرين بجروح خطيرة جرّاء الاشتباكات المتواصلة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الضابط المقتول يشغل موقع قائد الكتيبة 53 في اللواء 188.

كما أعلن جيش الاحتلال اصابة مجندة بجروح خطيرة من وحدة كاراكال قرب الحدود المصرية.

وكشفت مصادر صحفية عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة بنيران المقاومة الفلسطينية في معارك غزة.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الخميس، عن تدمير دبابة وناقلة جند صهيونية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، أنها استهدفت عند الساعة 11:00 الحشودات العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقة صاروخية مكثفة.

وقرابة ظهر الخميس، أعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون، كما دمرت آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.

هذا وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105"، كما أشارت إلى أنها دمرت دبابة إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذيفة من الطراز عينه.

ودخل العدوان الصهيوني على غزة يومه الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للبيوت الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس وقتل المدنيين في قطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع، والدبابات والآليات العسكرية المختلفة وبدّد أسطورة ناقلة النمر التي دمرها رجال المقاومة بأسلحة بسيطة.



مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلي برتبة مقدم

وأعلن اليوم الخميس جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط كبير بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن ضابطا برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، قتل خلال معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال تحت بند سُمح بالنشر: "قتل الجندي يوفال زيلبر من الكتيبة 7007 شمالي قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح صباح اليوم الخميس، مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، معلنا أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332 قتيلا.





ومن جانبها، أعلنت عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".



وأعلنت استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105".



وأعلنت كتائب القسام كذلك، أنها استهدفت عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الخميس، آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".



كما أعلنت قصف دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".



أسطورة ناقلة جند "النمر" تتبدد في غزة



وتحطمت أسطورة ناقلة الجند الأكثر تطورًا على مستوى العالم "النمر" في الأيام الأولى للهجوم البري على قطاع غزة، وذلك بعد استهداف إحداها بصاروخ موجه أطلقه مقاتلون من كتائب القسام؛ ما تسبب بمقتل 10 جنود داخلها.

وقال المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية "شاي ليفي"، إن الاستهداف جرى على الرغم من تمتع الناقلة بطوق حماية يشمل منظومة "معطف الريح" المضادة للصواريخ الموجهة، كما تم تزويدها برشاش من عيار 40 ملم ونظام تحكم وسيطرة عبر 3 شاشات و8 كاميرات.

ويأتي الاستهداف بعد عزوف الجيش عن استخدام ناقلات الجند القديمة من طراز M-113 والتي تعرضت لدمار كبير في حرب العام 2014 وقتل في إحداها 7 جنود وأُسر آخر وهو الجندي "أورون شاؤول" بداية المعركة البرية في تلك الحرب.

فيما روّج الاحتلال منذ سنوات لناقلة الجند الجديدة "النمر" التي اعتبرها امتدادًا لدبابات "ميركافا" المتطورة.

وعلى الرغم من ذلك، قال المحلل العسكري إنه: "إلى جانب الألم فمن الخطأ الإقرار بفشل ناقلة النمر".

وأضاف "هذه ناقلة تم تطويرهاً جداً وتتمتع بقدرات عالية من حيث التصفيح والقوة النارية، ولكن وكما هو الحال في جميع الوسائل القتالية فهناك نقاط ضعف ولا يمكنها من توفير الحماية بنسبة 100%".