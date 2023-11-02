انت الأن تتابع خبر البحرين توقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وتسحب سفيرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مجلس النواب البحريني أن السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، فيما قررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.



وقال المجلس في بيان إن هذا القرار يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه العاهل البحريني في جميع المؤتمرات والمناسبات.



وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.