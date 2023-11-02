انت الأن تتابع خبر خارجية الاحتلال تعلق على قرار البحرين بخصوص السفراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قالت وزارة لخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيليّ، إنّها لم تُبلّغ من حكومة البحرين أو حكومتها بأيّ قرار بسحب السفراء، وأضافت في بيانٍ لها أنّ "العلاقات بين البلدين مستقرة"

وكان مجلس النواب البحريني، أكد الخميس أنّ السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، فيما قررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصاديّة مع إسرائيل.



وقال المجلس في بيانٍ إن: "هذا القرار يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينيّة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه العاهل البحريني في جميع المؤتمرات والمناسبات.