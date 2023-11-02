انت الأن تتابع خبر السجن 13 عامًا لإيرانية قتلت الشرطة ابنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة إيرانية بالسجن لمدة 13 عامًا بحق أم قُتل ابنها برصاص قوات الأمن خلال أحد الاحتجاجات في إيران، بعد أن طالبت بالعدالة لنجلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد قُتل محمد جواد زاهدي، نجل مهسا يزداني، البالغ من العمر 20 عامًا، العام الماضي، خلال المشاركة في الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وانتشرت مقاطع فيديو وصور لجثة زاهدي المليئة بطلقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مقتله، ووفقًا لعائلته، فقد أُطلقت العديد من الطلقات النارية على ظهره ورأسه من مسافة قريبة.

وبعد مقتل ابنها، أدانت يزداني علناً هجمات النظام على المتظاهرين ودعت إلى تحقيق العدالة لابنها وآخرين قُتلوا في المظاهرات.

وأُلقي القبض على يزداني في 22 أغسطس (آب) الماضي، وقد أُدينت بتهم إهانة المقدسات والتحريض وإهانة المرشد الأعلى ونشر دعاية مناهضة للنظام، وحكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا.





