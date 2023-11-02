انت الأن تتابع خبر بنفس التوقيت صواريخ القسام من لبنان وغزة .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبريّة نشوب حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة "كريات شمونة" في شمال فلسطين المحتلة؛ إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان، إضافة لتضرر مركبات وبيوت وأفادت مصادر محليّة لبنانيّة سماع صوت انفجارات شديدة في الحدود الجنوبيّة، نتيجة غارات متبادلة.

في حين تبنت كتائب القسام، لبنان، إطلاق هذه الصواريخ، وقالت في بيانٍ: "قصفنا مغتصبة كريات شمونة ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخًا ردًا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

في ذات السياق، أعلن القسام استهداف تل أبيب ومحيطها بعدة صواريخ، وأفادت مصادر عبريّة، سقوط صواريخ في مستوطنة "العاد" شرق "تل ابيب".

وبالمجمل دوّت صفارات الإنذار في اللد والرملة وحولون وبني تسيون وغفعات كوخ، وتل أبيب ومطار بن غوريون وكفر قاسم وهشارون، في وقتٍ واحد.

في ذات السياق، يستمرّ قصف الاحتلال على مناطق عدة في جنوب لبنان، كما تناقلت مصادر لبنانيّة صورًا لمنصّة الاحتفال الذي ينظمه حزب الله الجمعة، والذي سيتحدث فيه نصر الله، وقد كتب عدة شعارات منها: "العالم المُقبِل هو عالم فلسطين" و"شهداء على طريق القدس".