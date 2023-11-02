انت الأن تتابع خبر أمريكا تدعي أنّ فاغنر يدرس تزويد حزب الله بدفاع جوي .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر عبريّة عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيّة، أنّ "الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي SA-22 إلى حزب الله".

وقال محللون في الإعلام العبريّ إنّ "هذا هو النظام الروسي المتقدم المضاد للطائرات من نوع Panzir-S1، والجيش الإسرائيلي يعرف بالفعل كيفية التعامل معه وقد دمره في سوريا كما دمر الجيش الأوكراني عددًا من هذه الأنظمة".