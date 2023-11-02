انت الأن تتابع خبر الصحة: 4 مرضى سرطان فقدوا حياتهم جراء توقف المستشفى التركي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصّحة الفلسطينيّة، الخميس، إنّ 4 من مرضى السرطان فقدوا حياتهم جراء توقف مستشفى الصداقة التركي، الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، بسبب أزمة نفاد الوقود.

وقالت في مؤتمر صحفيّ: "نناشد العالم الحر والمنظمات الدولية بالعمل الفوري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل مستشفيات قطاع غزة قبل فقدان المزيد من المرضى حياتهم بسبب أزمة نفاد الوقود".

وكان أعلن صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الأربعاء، أنّ المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، ودعا سكيك "العالم إلى عدم ترك مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إنّ المجتمع الدولي وكل المؤسسات ذات العلاقة، لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات (الإسرائيلية) على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة، واعتبر خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة أن استهداف العاملين بمجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل "يشكل جريمة حرب".