انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: عدد قتلى الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه .. فيديو الكلمة كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة، "يواصل مجاهدونا في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده، ولا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا.. إذ دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات".

وقال أبو عبيدة: "دمّر مقاتلونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، (اليوم)، وإنّ أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو، وقد تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".

وأضاف المتحدث باسم القسام: "سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني، وقد ألِمْنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسًا وعنفوانًا لتدفيع العدو الثمن الباهظ"