انت الأن تتابع خبر مقتل 335 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ان 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب.

وان الجيش الاسرائيلي يقوم بضرب أهدافه بنيران قوية من البر والجو، و"نركز على القضاء على حماس ولن يتمكن أحد من صرف انتباهنا" على حد قوله.

وأضاف: رئيس الأركان زار القوات اليوم ونحن مستعدون لأي تصعيد على أي جبهة، ووقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة.

وختم قائلا، إيران تحاول تشتيت انتباهنا عن الحرب في غزة، وقواتنا في الجبهة الشمالية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نحاول النظر في فكرة التوصل إلى أكثر من هدنة إنسانية لإخراج الأفراد من غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع: قطر ساعدتنا كثيرا في إخراج الأميركيين من قطاع غزة ولديها قنوات مفتوحة مع حماس، ونريد من إسرائيل الوفاء بالالتزام باحترام حياة المدنيين وقوانين الحرب.

وقال: نواصل بذل كل ما في وسعنا لمساعدة إسرائيل على تقليل الأضرار في صفوف المدنيين وإيصال المساعدات، ونحاول تزويد إسرائيل بالقدرات التي تحتاجها لأنها تواجه تهديدا من حماس.

وقال الضباط الأميركيون الذين قدموا المشورة لإسرائيل عادوا إلى الولايات المتحدة، وسننتظر ما سيقوله نصر الله غدا ورسالتنا له ولأي طرف آخر بأن عليه ألا يوسع الصراع.