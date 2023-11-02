نتنياهو يدرس قرار الهدنة المؤقتة

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رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، ان نتنياهو يدرس الموافقة على الطلب الأميركي بشأن هدنة مؤقتة.

وأشارت إلى ان الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، ان "إسرائيل" ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

هذا وقالت وزارة الدفاع الأميركية: ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين، ونواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.

وتابعت: اطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاغنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات، وقواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية.

وأضاف البنتاغون: نركز على ردع الآخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل، ولا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، ونواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة، ونواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي:

نحاول النظر في فكرة التوصل إلى أكثر من هدنة إنسانية لإخراج الأفراد من غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ما نتحدث عنه هو هدنة إنسانية مؤقتة في مناطق معينة من غزة.

قطر ساعدتنا كثيرا في إخراج الأميركيين من قطاع غزة ولديها قنوات مفتوحة مع حماس.

نريد من "إسرائيل" الوفاء بالالتزام باحترام حياة المدنيين وقوانين الحرب.

نواصل بذل كل ما في وسعنا لمساعدة "إسرائيل" على تقليل الأضرار في صفوف المدنيين وإيصال المساعدات.

نحاول تزويد "إسرائيل" بالقدرات التي تحتاجها لأنها تواجه تهديدا من حماس.

الضباط الأميركيون الذين قدموا المشورة "لإسرائيل" عادوا إلى الولايات المتحدة.

سننتظر ما سيقوله نصر الله غدا ورسالتنا له ولأي طرف آخر بأن عليه ألا يوسع الصراع.

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، ان نتنياهو يدرس الموافقة على الطلب الأميركي بشأن هدنة مؤقتة.

وأشارت إلى ان الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، ان "إسرائيل" ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

هذا وقالت وزارة الدفاع الأميركية: ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين، ونواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.

وتابعت: اطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاغنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات، وقواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية.

وأضاف البنتاغون: نركز على ردع الآخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل، ولا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، ونواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة، ونواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي:

نحاول النظر في فكرة التوصل إلى أكثر من هدنة إنسانية لإخراج الأفراد من غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ما نتحدث عنه هو هدنة إنسانية مؤقتة في مناطق معينة من غزة.

قطر ساعدتنا كثيرا في إخراج الأميركيين من قطاع غزة ولديها قنوات مفتوحة مع حماس.

نريد من "إسرائيل" الوفاء بالالتزام باحترام حياة المدنيين وقوانين الحرب.

نواصل بذل كل ما في وسعنا لمساعدة "إسرائيل" على تقليل الأضرار في صفوف المدنيين وإيصال المساعدات.

نحاول تزويد "إسرائيل" بالقدرات التي تحتاجها لأنها تواجه تهديدا من حماس.

الضباط الأميركيون الذين قدموا المشورة "لإسرائيل" عادوا إلى الولايات المتحدة.

سننتظر ما سيقوله نصر الله غدا ورسالتنا له ولأي طرف آخر بأن عليه ألا يوسع الصراع.