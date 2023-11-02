انت الأن تتابع خبر مدير مستشفى الشفاء يناشد بعد توقف المولد الرئيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، مساء الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى والانتقال للعمل بالمولد الثانوي.

وقال: ندعو العالم إلى إمداد المستشفيات بالوقود فورا قبل فوات الأوان.

وكان قد حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الأربعاء، من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم غزة، في حال لم يتحرك العالم لامداد القطاع بالوقود، قبل فوات الأوان.

وقال أبو سلمية، إن أقسام المستشفى الحيوية ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، ما سينتج عنه مجزرة جديدة يروح ضحيتها عدد كبير من المرضى.

وكان مجمع الشفاء قد تعرض مساء الأربعاء، لقصف عنيف وانفجارات كبيرة وحالة من الهلع والرعب عاشتها الطواقم العاملة وأكثر من 14 ألف نازح.