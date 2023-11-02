انت الأن تتابع خبر شهيد واصابات باشتباكات في جنين .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت اشتباكات عقب اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال لحي الهدف في جنين ومحيط المخيم، مساء الخميس، ما أسفر عن استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31عاماً) برصاص الاحتلال وإصابة شابين جراء الاشتباكات.

وأشارت مصادر إلى أنه تم إطلاق نار وإلقاء قنابل محلية الصنع تجاه آليات جيش الاحتلال بعد اقتحامها لجنين ومحيط مخيمها.

وفيما بعد استدعى جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى جنين، بعد اكتشاف المقاومين لقوة خاصة كانت تنصب كمائن على أطراف مخيم جنين، والاشتباك معها في حي الهدف.

يذكر ان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في مخيم جنين ليل الأحد الإثنين، استُشهد فيها 4 فلسطينيين بينما دمر الاحتلال البنية التحتية واقتصّ من رموز ارتبطت بتاريخ المخيم أشهرها حصان جنين وأقواس العودة.

فبينما حطمت آليات الاحتلال أقواس العودة عند مدخل المخيم، دمّرت تمثال الحصان قبل أن تُصادر بقاياه وتسرقها.