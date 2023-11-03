تنظيم عراقي استهدف موقعاً اسرائيلياً على سواحل البحر الميت

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رياض - احمد صلاح - كشفت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت.



وقالت في بيان مساء الخميس"نصرة لأهلنا في غزّة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت".



وشددت في بيانها "على أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك المعاقل الإسرائيلية". وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت سابقا استهداف قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية، حيث أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.