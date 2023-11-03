استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته

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رياض - احمد صلاح - استشهد مراسل تلفزيون فلسطين الزميل محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الصهيوني البربري منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الخميس .



وأفادت مصادر محلية باستشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنه وأخيه، جراء قصف منزله في خان يونس.



وكان الزميل أبو حطب على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.



ونعى الإعلام الرسمي، الزميل محمد أبو حطب الذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته، راجيا من الله لهم ولكل الشهداء الرحمة والمغفرة.



وأكد الإعلام الرسمي، بأن الزميل أبو حطب تعرض للاغتيال بشكل متعمد إثر استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات.



وباستشهاد الزميل أبو حطب، يرتفع عدد شهداء الإعلام الرسمي الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أربعة شهداء، حيث استشهد في الأيام الماضية الزملاء ماجد كشكو وعماد الوحيدي ونظمي النديم، مع عدد من أفراد عائلاتهم في غارات شنها الاحتلال على منازلهم.