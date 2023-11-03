انت الأن تتابع خبر البنتاغون يدعم هدنة ويرفض وقف الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ان البنتاغون يدعم هدنة إنسانية مؤقتة في غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين.



وقال" لا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة".



وتابع: نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة.



وقال : اطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاغنر حزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات.



وقال: قواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية.



وقال : نركز على ردع الآخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع. مشيرا الى ان الوزارة تواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.