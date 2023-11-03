5 شهداء لبنانيين بقصف صهيوني .. بماذا سيرد حزب الله

انت الأن تتابع خبر5 شهداء لبنانيين بقصف صهيوني .. بماذا سيرد حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد خمسة مواطنين لبنانيين جراء قصف الاحتلال الصهيوني على عدد من القرى في الجنوب، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس .



وأفادت الوكالة باستشهاد أربعة مواطنين، جراء القصف الإسرائيلي على منطقة وادي السلوقي قضاء مرجعيون، كما أفادت باستشهاد مواطن وإصابة آخر بمنطقة المرج الشمالي في ميس الجبل، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل المدنيين.



وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن مساء الخميس غارات جوية على عدد من القرى في الجنوب اللبناني.



ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أطراف طيرحرفا، والجبين، وخراج الناقورة، واللبونة، وعلما الشعب، والضهيرة، ووادي نفحة عند أطراف بلدة زبقين، وخراج بلدة حولا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: حانين، والناقورة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا والضهيرة، والخيام، وشيحين.