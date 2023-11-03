ماذا قال مفتي سلطنة عمان عن حرب غزة

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رياض - احمد صلاح - ثمن المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي قرار بلاده إغلاق المجال الجوي في وجه طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مطالبة وزير الخارجية العُماني بمحاكمة "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ارتكبتها.



وأعرب الشيخ الخليلي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، عن "شكره واعتزازه بالموقف الصلب الذي وقفته السلطنة، ممثلاً بتصريح وزير خارجيتها، الداعي إلى محاكمة العدو الصهيوني بجرائم الحرب التي اقترفها".



وأضاف: "كم تمنينا أن تتفق على هذا كلمة جميع الدول العربية والإسلامية"، مؤكداً أن هذا هو موقف الشرف الذي يدعو إليه الدين ويقتضيه الإخلاص للأخوة الدينية والوطنية.



وفي تدوينة ثانية قال الشيخ الخليلي: "إنا لنعرب عن سعادتنا وسرورنا بأخبار إغلاق المجال الجوي في وجه الطيران الصهيوني في بلادنا العزيزة"، معتبراً إياها خطوة منتظرة، مؤكداً أن هذا "هو المعهود من مواقف عُمان التأريخية".

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعا، يوم (31 أكتوبر)، إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل حول العدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاكمة "إسرائيل" على الاستهداف المتعمد للمدنيين في غزة.



ويوم 30 أكتوبر، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن سلطنة عُمان ألغت اتفاقاً سابقاً يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجواء السلطنة؛ احتجاجاً على استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة.