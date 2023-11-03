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كتائب القسام تعلن مباغتة قوة إسرائيلية وتقتل 4 جنود

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رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام أنها باغتت اليوم الجمعة قوة إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا وقتلت 4 جنود إسرائيليين.

وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر".

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بأربع قذائف "الياسين 105".

وأعلنت القسام استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذائف "الياسين105".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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