انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تعلن مباغتة قوة إسرائيلية وتقتل 4 جنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام أنها باغتت اليوم الجمعة قوة إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا وقتلت 4 جنود إسرائيليين.



وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر".

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بأربع قذائف "الياسين 105".

وأعلنت القسام استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذائف "الياسين105".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.