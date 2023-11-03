إسرائيل فقدت صوابها .. إطلاق النار على مئذنة مسجد لبثّ خطاب"أبو عبيدة" .. فيديو

انت الأن تتابع خبر اسرائيل فقدت صوابها .. إطلاق النار على مئذنة مسجد لبثّ خطاب"أبو عبيدة" .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه مئذنة مسجد في جنين؛ بسبب بث خطاب أبو عبيدة عبر مكبرات الصوت.

واستشهد شابان وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف شارع في جنين للدخول الى المدينة وملاحقة المجاهدين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وشاب آخر لم تعرف هويته بعد، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين نقلوا إلى مستشفيات المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات واشتباكات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب ستيتي وشاب آخر، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.

وحاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال منزلا في حي الهدف، وأطلقت الرصاص صوبه، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في اليد، كما أصيب شاب جراء دعسه من مركبة للاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.