انت الأن تتابع خبر بيان شديد اللهجة من إسماعيل هنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية في بيان الجمعة، إن المجازر التي يرتكبها الاحتلال دليل على المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية.

وأضاف هنية، ان الاستهداف المنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مستشفى الشفاء ، يأتي بشكل متزامن مع استهداف محيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

وتابع "إن هذه المجازر دليل المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى".

وأشار إلى ان هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الاخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية".

وأمام هذه الجرائم والمجزرة البشعة أكد هنية على:

ستواصل المقاومة دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.

أمام مجزرة الجرحى والمشافي فإننا نطالب الإخوة في مصر فتح معبر رفح بشكل كامل وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك تكريساً لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع الصامد وإيصال كافة احتياجاته الإنسانية.

ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، والمطالبة بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم.

ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ورفع الغطاء عنه سياسياً وقانونياً وإعلامياً وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة التي يقوم بها تجاه أهلنا وشعبنا في غزة.