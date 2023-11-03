أميركا تهدد لبنان بحرب دموية بسبب نصر الله

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رياض - احمد صلاح - حذرت واشنطن من الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان في حال توسع الصراع.



وقال البيت الأبيض، انه لا يمكن تصور الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان وشعبه في حال توسع الصراع ويجب تجنب ذلك.

وتابع، سنواصل النقاش مع "إسرائيل" بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، وندعم فترات هدنة مؤقتة والوقت الحالي ليس مناسبا للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار لأنه سيفيد حماس.

وقال البيت الأبيض، ان الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد وتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس، ولا تريد أن ترى هذا الصراع يتوسع إلى لبنان.

وتابع: إطلاق سراح الأميركيين الرهائن يمثل أولوية، والرئيس بايدن متفائل مع استمرار المحادثات بهذا الشأن.

وقال، نحو 100 أميركي وعائلاتهم خرجوا من غزة الخميس ومن المتوقع مغادرة مجموعة كبيرة اليوم.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

وتابع: "قد يتحول الأمر إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية من حرب 2006 والتدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".