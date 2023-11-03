انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تعرب عن "صدمتها" من قصف سيارات إسعاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن صدمته الشديدة؛ بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على سيارات إسعاف كانت تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار حالا.

كما أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشدة، الغارات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، على قافلة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأدت الغارات إلى استشهاد وجرح فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء ونازحون يبحثون عن ملجأ، مطالبًا "بالوقف الفوري لإطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية".