انت الأن تتابع خبر بزعم وضع صورة لمظليين من حماس .. امرأتان في السجن ببريطانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن امرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بعد أن عرضتا صورا يُعتقد أنها مؤيدة لحركة حماس في احتجاج في لندن، وحذرت الشرطة من "راديكالية محتملة نتيجة للصراع بين إسرائيل وغزة" حسب وصفها.

وتفاقمت التوترات في بريطانيا وشارك عشرات آلاف المحتجين في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين مطالبين الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ويُزعم أن المرأتين وضعتا ملصقات على ملابسهما فيها صور لمظليين خلال احتجاج في لندن يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول). ووُجّه لهما الاتهام بموجب قانون الإرهاب ومن المقرر أن تمثلا أمام محكمة وستمنستر في لندن في 10 نوفمبر (تشرين الثاني).