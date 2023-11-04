انت الأن تتابع خبر مشاهد مرعبة في غزة ولا اتفاق بشأن هدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي رفيع، إلى انه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، وأي جهد لإخراج نحو 200 رهينة من غزة سيتطلب وقفا كبيرا للأعمال العدائية.

وقالت ان هناك جهود مكثفة وصعبة جدا تبذل لمحاولة تحرير الرهائن من غزة، ولا ضمان بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن أو توقيت ذلك.

ولفتت رويترز، إلى ان أي وقف لإطلاق النار يعتمد على شعور إسرائيل بالثقة بأن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لن يتكرر.

والصور الواردة من موقع القصف الإسرائيلي لمخيم للاجئين في غزة مروعة.

من جانبه، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لسبت، عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائي.لي على موكب لسيارات الإسعاف في غزّة الجمعة، مشددا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس يجب أن يتوقّف.

واضاف غوتيريش، أن صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة.

واستكمالا لمجازر الاحتلال بحق قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات ومدينة رفح، اسفر عنها 7 شهداء والعديد من الاصابات.

وشهد مخيم النصيرات أكثر من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو شهر.

كما قصفت قوات الاحتلال مدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، واستهدفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء واخرجه عن الخدمة.

واستهدفت ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، التي تعد المصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان، بالاضافة إلى خزان مياه يغذي عدة أحياء جنوب قطاع غزة.