قوات الاحتلال تقتحم مسجدًا وترفع علمها عليه

انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تقتحم مسجدًا وترفع علمها عليهوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال مسجد الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية، ورفعت على مئذنته العلم الإسرائيلي، بمحاولة لاستفزاز السكان ومشاعر الفلسطينيين.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، باقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس وبلدة جبع جنوبي جنين في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع القصف العنيف المتواصل والحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 29 يوما.