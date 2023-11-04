انت الأن تتابع خبر هذا ما قاله الاحتلال حول سفر الإسرائيليين للدول العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، مساء الجمعة، انه ونظرا لحجم ما سمته حوادث العنف ضد الإسرائيليين واليهود، يتعين على المستوطنين، إعادة تقييم ضرورة السفر إلى الخارج.

ونصحت الوزارة والمجلس الإسرائيليين المسافرين للخارج بعدم إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية.

كما دعت السلطات الإسرائيليين إلى تأجيل السفر إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذلك دول شمال القوقاز والدول المجاورة لإيران.

الجدير بالذكر ان الكثير من الدول العربية ودول الشرق الاوسط وحتى العالم، تشهد مسيرات غاضبة ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف.

كما قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية بالاحتلال الإسرائيلي، وسحبت البعض سفرائها من تل أبيب من بينها الأردن.