انت الأن تتابع خبر رويترز .. حماس مستعدة لحرب طويلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مقربة من حركة حماس قولها: مستعدون لحرب طويلة ولدينا مخزون كاف من الذخيرة والاسلحة والصواريخ والغذاء.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة الأنفاق المحفورة في عمق القطاع الفلسطيني، وإحباط القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.

في نهاية المطاف، تعتقد حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار، يمكن أن يفرض وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية، من شأنها أن تخرج آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وقال مصدر مطلع على ما يجري في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته؛ إن واشنطن تتوقع أن تحاول حماس توريط القوات الإسرائيلية في قتال شوارع في غزة، وإلحاق خسائر عسكرية فادحة.

ومع ذلك، أكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم مستعدون لمواجهة تكتيكات حرب العصابات التي تتبعها حماس، وكذلك تحمل الانتقادات الدولية للهجوم الإسرائيلي.