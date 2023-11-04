انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف منزل هنية واليمن يرد بالصواريخ .. مستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت مسيرة إسرائيلية، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ بغزة.

وكان هنية قد توعد الأربعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الخسائر في قطاع غزة، وكشف أن حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

هذا ودمرت غارة إسرائيلية مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المتواصل على قطاع غزة بلغ 31 مسجدا، كما تم تسجيل أضرار بالغة في 3 كنائس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى ان 46 صحفياً استشهدوا واصيب 32 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

بدوره، قال المدير العام للمستشفيات في غزة، إن الجرحى لن يتمكنوا من الوصول إلى معبر رفح السبت خوفا من استهدافهم.

وكان طيران الاحتلال استهدف الجمعة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء كانت في طريقها لنقل جرحى إلى معبر رفح، مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.

وبدأ خروج جرحى من القطاع المحاصر إلى مصر عبر معبر رفح الأربعاء الماضي، حين سُمح بالخروج لـ 80 جريحا، بالإضافة إلى حملة الجوازات الأجنبية.

من جانب آخر، تدوي صفارات الإنذار في إيلات، بعد ورود معلومات عن اطلاق طائرات مسيرة وصواريخ من اليمن.