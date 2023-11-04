انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستهدف المدارس والقسام بردّ حازم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت قوات الاحتلال، مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 واصابة العشرات.

وأتى ذلك بعد استهداف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.

هذا ودمر جيش الاحتلال مسجدي علي بن أبي طالب، والاستجابة جنوب مدينة غزة إثر قصفهما خلال الساعات الماضية.

كما دمرت غارة إسرائيلية مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة صباح السبت.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة صرّح الجمعة بأن الاحتلال دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى، فضلا عن استهدافه 3 كنائس.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.

كما قصفت الجمعة تل أبيب ردا على مجازر الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن تدميرهم آليات إسرائيلية في جحر الديك بقذيفة الياسين 105.

وفي تطورات الأوضاع في الضفة، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر السبت من مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط موجة الاعتقالات التي تشنها في أعقاب انطلاق معركة طوفان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية إصابات في صفوف الفلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين بمخيم بلاطة شرقي نابلس، تزامنت مع عمليات تنكيل بحق المواطنين في الضفة.

ومع استمرار حملة الاعتقالات بالضفة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ارتفع عدد المعتقلين إلى ما يزيد عن 1900 معتقل.