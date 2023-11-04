انت الأن تتابع خبر حماس: قتلى الاحتلال أكبر بكثير مما يقوم بالإعلان عنه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت حركة حماس أن كتائب القسام وقوى المقاومة الفلسطينية "تدير المعركة بكل قوة واقتدار وسيطرة وتحكم"، وأن "خططها في مواجهة العدو تسير كما هو مقرر"، حسب وصفها.

وقالت الحركة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، عبر القيادي في الحركة أسامة حمدان: "واثقون من هزيمة الاحتلال"، وشددت على أن "العدو الصهيوني يتكبد خسائر فادحة في عدوانه"، وأضافت: "جيشه الذي لطالما تغنى بأنه لا يقهر عاجز أمام مقاومتنا الباسلة".

وتابعت: "الاحتلال الصهيوني لم يحقق أي مكسب عسكري أو عملياتي بعد قرابة شهر من العدوان، يسوّق لنفسه إنجازات كاذبة ووهمية، حيث لا تتحرك دباباته إلا في مناطق مكشوفة مفتوحة وتحت الطيران الحربي الجبان والقصف العنيف، خوفا من ضربات المقاومة".

وأكد القيادي في الحركة أسامة حمدان أن "المقاومة استطاعت إرداء المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح"، وقال: "العدو يتكتم على خسائره البشرية والمادية، صمود شعبنا ومقاومتنا كفيلة بدحر العدوان، وحرمان العدو من تحقيق أيٍّ من أهدافه".

وفي سياق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، أضاف: العدو ينتقم من عجزه أمام المقاومة باستهداف المدنيين بشكل مباشر للتغطية على فشله، الاحصائية حتى ظهر اليوم هو 9488 شهيد منهم 3900 طفل و2509 امرأة؛ بنسبة 70%، إضافة إلى 2200 مفقود، وإصابة 24158 بجروح مختلفة، عدا عن الاستهداف المباشر لـ105 من المؤسسات الصحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة

وذكر أن الاحتلال ارتكب قرابة الألف مجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأشار إلى قصف الاحتلال مواكب تحمل الجرحى بعد خروجها نحو معبر رفح بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وأشار إلى جرائم الاحتلال بحق الصحافة التي أدت لاستشهاد 46 صحفياً منذ بداية العدوان في سياق محاولة "كتم الحقيقة ومنع نقل صورة الجرائم".